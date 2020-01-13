13.01.2020, 09:54
СМИ: Nissan может выйти из альянса с Renault
ИА «Ореанда-Новости». На планете может стать на одного автогиганта меньше - руководящий состав японского концерна Nissan занимается разработкой секретного плана для того, чтобы выйти из союза с Renault. Об этом заявлено газетой Finencial Times, которая ссылается на источники.
В планах Nissan есть намерение развести с Renault все работы в инженерно-технической и производственной сферах, а также провести перестановки среди руководящего состава компании.
Изданием заявлено о токсичности партнёрства двух компаний. Оно утверждает, что скандал с бывшим руководителем объединения Гоном подстегнул японцев действовать быстрее.
Компании вступили в союз в 1999 году. После распада союза, заявляет издание, компаниям придется искать в автомобильной индустрии новых партнёров, чтобы успешно конкурировать с остальными автогигантами.
В планах Nissan есть намерение развести с Renault все работы в инженерно-технической и производственной сферах, а также провести перестановки среди руководящего состава компании.
Изданием заявлено о токсичности партнёрства двух компаний. Оно утверждает, что скандал с бывшим руководителем объединения Гоном подстегнул японцев действовать быстрее.
Компании вступили в союз в 1999 году. После распада союза, заявляет издание, компаниям придется искать в автомобильной индустрии новых партнёров, чтобы успешно конкурировать с остальными автогигантами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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