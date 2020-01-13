. Об этом заявлено газетой Finencial Times, которая ссылается на источники.Изданием заявлено о токсичности партнёрства двух компаний. Оно утверждает, что скандал с бывшим руководителем объединения Гоном подстегнул японцев действовать быстрее.Компании вступили в союз в 1999 году. После распада союза, заявляет издание, компаниям придется искать в автомобильной индустрии новых партнёров, чтобы успешно конкурировать с остальными автогигантами.