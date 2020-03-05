ИА «Ореанда-Новости». Неизвестный сообщил о возможном нахождении взрывного устройства на борту Airbus А320. Самолёт вылетел сегодня утром из Москвы в Омск.

По сообщению экстренных служб, анонимное электронное письмо пришло на электронную почту аэропорта «Шереметьево» с сообщением о «минировании» самолёта. В восемь часов утра следующий рейсом Москва-Омск Airbus А320 поднялся в воздух. Сразу же после этого и было получено письмо.

Информация была немедленно передана экипажу воздушного судна. Было решено не менять курс и совершить посадку в аэропорту назначения.

Пока дополнительных сообщений, подтверждающих полученную от неизвестного информацию, не поступало.