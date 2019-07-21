ИА «Ореанда-Новости». Эксперты оценили лучшие российские спортивные автомобили. Лидером рейтинга стал совершенно новый проект от российского энтузиаста - Фланкера Ф. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, вскоре станет постоянным участником (и, возможно, призером) дрифт-соревнований. Впечатляющую динамику обеспечивает 7,6-литровый двигатель V8 RHS, который выдает 640 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Почетное «серебро» досталось машине под названием G-Force Bars, созданно специально для участия в ралли-рейдах. В роли силового агрегата использовался бензиновый Dodge Viper 8,3 л V10, генерирующий 398 «лошадей» в сочетании с последовательной шестиступенчатой ​​коробкой передач. Все элементы кузова выполнены из кевлара и карбона.

Замкнули тройку лидеров ShortCut, оснащенный 1,6-литровым бензиновым агрегатом, способным генерировать мощность в 184 литра. Четвертое и пятое места заняли Marussia B1 (3,5 л, 240 л.с.) и родстер «Крым» на базе LADA Kalina.