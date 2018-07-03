



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня Россия поздравляет с праздником сотрудников Инспекции безопасности дорожного движения.

Служба, обеспечивающая безопасность и порядок на дорогах страны, была создана в Советском Союзе в 1936 году и получила название Государственная автомобильная инспекция. Тогда правила поведения автомобилистов и пешеходов на дорогах только начали формироваться. Понадобилось около сорока лет, чтобы систематизировать и оформить единую систему правил дорожного движения. После этого появились первые патрульно-постовые службы и подразделения, занимающиеся проверкой и контролем знаний этих самых правил.





Спустя некоторое время после распада Советского Союза указом экс-президента России Бориса Ельцина государственная автоинспекция была преобразована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. А в 2002 году структуре вернули прежнее название. И сегодня оба наименования используются в равной степени.Официально профессиональным праздником сотрудники ГИБДД обзавелись 3 июля 2009 года. Находящийся тогда на посту министра внутренних дел Рашид Нургалиев подписал приказ о создании Дня ГИБДД.





ГИБДД стала не просто структурой, выполняющей функцию контроля за соблюдением безопасности на дорогах, но и целой системой, занимающейся воспитанием культуры поведения на дорогах граждан всех возрастов России. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия, направленные на информирование жителей России о правилах безопасности, дорожного движения – организуют конференции, спортивные события, в которых принимают участие и сами блюстители порядка на дорогах, и видные деятели политики, науки и культуры.





Кроме того, Государственная инспекция безопасности дорожного движения направляет огромные усилия на оснащение своей структуры современными технологическими средствами, позволяющими выявить правонарушителей на дорогах. Сегодня в каждом городе страны установлены системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но технологический прогресс не оставит сотрудников столь важной службы без работы. Каждый год около 2 миллионов жителей нашей страны получают водительское удостоверение на право вождения автотранспортным средством. Согласно статистическим данным, прирост автомобилей в 2017 году составил 2, 5 миллиона единиц. Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, их просветительской и оперативной работе, аварийность на дорогах на сегодня остановилась на уровне 2013 года. Показатель по погибшим на дорогах в 2017 году упал на 6 %. Но, к сожалению, количество зафиксированных аварий с особо тяжкими последствиями увеличилось.





В 2018 году одним из направлений деятельности сотрудников ГАИ стало повышение защиты от дорожно-транспортных происшествий детей и пешеходов. Кроме того, дальнейшее развитие получит система помощи пострадавшим, совершенствование улично-дорожной сети, проведение работ по организации дорожного движения.