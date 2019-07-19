ИА «Ореанда-Новости». Страховая компания «Согласие» обнародовала данные о частоте несчастных случаев с участием грузовых автомобилей.

Изучив статистику ОСАГО по авариям с участием грузовых автомобилей, страховая компания выявила наиболее опасные и безопасные марки тяжелой техники. Позиции в рейтинге были приняты во внимание на основе количества потерь ОСАГО для автомобиля определенной марки за определённый период, разделенного на число действующих в этот период договоров CIVOCL.

Так, частота потерь у Hyundai составляет 18,4 процента. У Scania - 18,3 процента. Третье место в ДТП занимают водители MAN - 16,8 процента. Далее идут водители FAW с потерей 16,7%, International с 16,3% и MAZ с 16,2%. В первую десятку входят DAF с 14,7%, HINO - с 14,7%, Ford - с 14,5% и Freightliner - с 14,3%.

В то же время наименьшее количество ДТП наблюдается на грузовых автомобилях таких компаний, как: КрАЗ -0,5%, Урал -1,2% и Opel -2,1%. В десятку самых безопасных грузовиков также вошли: ГАЗ-САЗ -2,5%, УАЗ -3,1%, Toyota -3,2%, Dongfeng - 3,5%, Mazda - 3,9%, ЗИЛ - 4,5%, а также Volkswagen - 4,7%.