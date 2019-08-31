ИА «Ореанда-Новости». Основным направлением, которое уже активно развивается, станет дальнейшая электрификация автомобилей. Считается, что в будущем все автомобили перейдут на электрическую тягу. Уже сейчас в Скандинавии, и в частности в Норвегии, более половины всех автомобилей имеют электродвигатели. Но если взять общую мировую статистику, то пока доля электромобилей в общем количестве машин очень мала.

Причин этому развитию множество - отсутствие инфраструктуры для электромобилей во многих странах, небольшой запас мощности электромобилей на одной зарядке, продолжительность самих перезарядок, высокая стоимость таких машин и многие другие. В будущем электрификация автомобилей будет продолжаться, но она будет проходить медленными темпами, особенно в бедных странах.

Следующим вектором развития можно считать беспилотные технологии, которые изначально разрабатывались для перевозки грузов. Тем не менее, технологии в этой области все ещё «сырые» и недостаточно развиты в вопросах безопасности для других участников дорожного движения. Различные услуги названы третьим вектором: услуги такси, совместное использование автомобилей, совместное использование автомобилей, автомобильные подписки, которые позволяют сэкономить на обслуживании вашего личного транспортного средства.

С технической стороны, подходя к этому вопросу, мы можем сказать, что в настоящее время слишком рано включать автопилот в серийные автомобили, поскольку он часто может выйти из строя. Например, искусственный интеллект может плохо работать во время проливных дождей и туманов. Пока существуют большие угрозы безопасности, беспилотники не могут быть запущены в массовое производство.