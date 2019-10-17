ИА "Ореанда-Новости" Стали известны подробности крупной аварии в чувашской столице с участием троллейбуса. В частности, водитель прошёл медицинское освидетельствование.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы прокуратуры Чувашской Республики, во время вождения общественным транспортом водитель не был под воздействием употребления алкогольных напитков. В сообщении прокуратуры отмечается, что после дорожно-транспортного происшествия водитель прошёл процедуру на установление состояния алкогольного опьянения. Данные медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв – факт опьянения не установлен.

Напомним, что авария в городе Чебоксары с участием троллейбуса, который врезался в столб, произошла вчера, 16 октября. По информации, предоставленной сотрудниками регионального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, у мужчины свело ногу и он не справился с управлением, в результате чего и произошло ДТП. В республиканском Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что пострадавшими стали двадцать шесть человек, семь из которых – дети. Девять машин скорой помощи было направлено на место аварии. По информации министерства здравоохранения Чувашской Республики, пять человек было госпитализировано.

В настоящее время сотрудники СУ СК РФ по Чувашской Республике проводят доследственную проверку, выясняя, соответствуют ли требования безопасности жизни и здоровья пассажиров троллейбуса нормативным стандартам.