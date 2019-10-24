ИА "Ореанда-Новости" Американская компания Tesla опубликовала отчёт о собственной деятельности за третий квартал текущего года. Из документа стало известно, какую стоимость удалось заработать компании.

Чистая прибыль компании Tesla за июль – сентябрь 2019 года составила сто сорок три миллиона долларов. Если перевести в коэффициент на одну акцию, то это составит восемьдесят центов. В целом, акции Tesla выросли на двадцать процентов. Издание Bloomberg ранее сделало заявление, что третий квартал компания закончит в убыток. В действительности, за третий квартал текущего года выручка компании составила шесть миллиардов триста миллионов долларов, в отличие от прошлогоднего периода, когда выручка составила на пятьсот миллионов долларов больше. В целом, выручка Tesla впервые снизилась за последние семь лет.

По сведениям аналитиков компании Tesla, получение прибыли связано с сокращением операционных расходов – в текущем году компания приняла решение сократить численность персонала и провела более жёсткий контроль за расходами. Эти действия привели к тому, что компании удалось в прошедшем квартале вновь вернуться к положительному показателю выручки. Показатели компании Tesla были встречены инвесторами довольно воодушевлённо. После того, как закрыли основные торги акциями компании, общий объём вырос на двадцать процентов и составили, таким образом, триста шесть долларов за одну акцию.

Стоит отметить, что в отчёте о деятельности американской компании Tesla опубликованы и другие показатели.