07.07.2019, 23:43
Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км
ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа. По словам водителя, соблюдавшего все правила дорожного движения, он не планировал составлять особый маршрут. Прошлый рекорд составляет 2644 км за сутки.
Есть предположения, что такой рекорд удалось поставить из-за наличия в стране скоростных автобанов, которые допускают вождение автомобилей почти на любой скорости. Также в стране присутствует довольно большое количество заправок для электромобилей.
Водитель отмечает, что старался держаться скорости 170 км/ч, однако средняя его скорость составила около 115 км/ч. Всего поездка обошлась ему в 300 евро, что чуть больше 21 тыс. рублей. Однако все расходы взяла на себя сеть электрозаправок, поэтому поездка обошлась водителю бесплатно.
Есть предположения, что такой рекорд удалось поставить из-за наличия в стране скоростных автобанов, которые допускают вождение автомобилей почти на любой скорости. Также в стране присутствует довольно большое количество заправок для электромобилей.
Водитель отмечает, что старался держаться скорости 170 км/ч, однако средняя его скорость составила около 115 км/ч. Всего поездка обошлась ему в 300 евро, что чуть больше 21 тыс. рублей. Однако все расходы взяла на себя сеть электрозаправок, поэтому поездка обошлась водителю бесплатно.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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