ИА «Ореанда-Новости» Банк России рассматривает возможность передачи федеральному правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере техосмотра.

В начале июня в закон о техосмотре были внесены изменения, которые предусматривают обязательную фотофиксацию диагностики автомашины с привязкой к геолокации и времени её прохождения. К середине 2020 года операторы должны осуществить переаккредитацию. На РСА была возложена обязанность по проверке пунктов техосмотра, и уже к середине 2021 года необходимо проверить всех операторов, которых насчитывается более 5 тысяч.

Теперь в Центробанке указывают на то, что у РСА нет «фактических и финансовых возможностей», чтобы справиться с возложенной на них задачей. Сотрудники финансового регулятора высказывают опасения, что автовладельцы перестанут оформлять диагностические карты, которые необходимы для покупки полиса ОСАГО, и это приведёт к дестабилизации как рынка техосмотра, так и рынка страхования автогражданской ответственности.

В РСА признают, что они не располагают необходимыми ресурсами в данной области, однако пытаются найти выход, который не предусматривал бы передачу полномочий.