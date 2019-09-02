ИА "Ореанда-Новости" Аэропорт, расположенный в столице республики Тува, получил международный статус. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ.

В распоряжении говорится, что аэропорт города Кызыла будет выполнять международные рейсы. На его территории будет установлен воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Данный многосторонний пропускной пункт будет функционировать на нерегулярной основе и заниматься перевозками как грузов, так и пассажиров. Для выполнения вышеуказанных функций открыт аэропорт будет уже с сентября текущего года.

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол сообщил об этом решении в популярных социальных сетях. Он стал первым, кто рассказал об этом тувинцам. Недавно воздушная гавань республики находилась в состоянии банкротства, однако, властям удалось реанимировать аэропорт и передать в федеральную собственность. В последующем аэропорт прошёл масштабную по своим размерам реконструкцию, в частности, возвели новую взлётно-посадочную полосу, что позволило аэропорту присвоить международный статус.

По информации, предоставленной министром экономики Республики Тува Еленой Каратаевой, регион имеет выгодное положение с географической точки зрения, что является большим преимуществом для Тувы. Благодаря присуждению аэропорту города Кызыл статуса международной организации, Тува может стать выходом для России на перспективные рынки государств, расположенных на территории Азиатско-Тихоокеанского региона (или АТР). Это касается не только авиационного и автомобильного сообщения, но и железнодорожного, которое планируется запустить в будущем, заключила министр.