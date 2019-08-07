ИА «Ореанда-Новости». УАЗ получил разрешение ОТТС на новый автомобиль, который сможет ликвидировать небольшие очаги пожаров.

Завод получил сертификационные документы на новую версию модели Farmer под кодом 390945-903. В официальном утверждении типа транспортного средства написано, что модификация представляет собой небольшой лесной патрульный комплекс на колесах.

Новинка представляет собой автомобиль с погрузочной платформой, на которой было установлено специальное оборудование, а также контейнер для негорючих и непищевых жидкостей объемом 0,5 м3. Ходовая часть была полностью заимствована у "Фермера". Но для того чтобы повысить манёвренность в лесных массивах на передней части авто был предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. УАЗ 390945-903 приводится в движение стандартным 2,7-литровым двигателем мощностью 112 л.с.

Таким образом, используя небольшую спецтехнику, удастся предотвратить ежегодную проблему с лесами Сибири, не доведя катастрофу до глобального масштаба.