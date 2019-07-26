ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники холдинга «Швабе», члена корпорации «Ростех» создали экспериментальный образец светофора. Он способен проецировать «лазерную стену», тем самым предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу. Об инновационных разработках рассказали в пресс-службе ведомства.

Барьер работает автономно. Разработчики считают, что это поможет сократить количество аварий на регулируемых пешеходных переходах.

Светофор VIC представляет собой лазерную стену. Световой луч проецируется в воздух, создавая блокировочный сигнал для водителей. В реальных условиях это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния 100-200 метров предупреждают автовладельцев о местонахождении пешеходного перехода. Сигнал устройства особенно виден в темноте или тумане.

Ростех подчеркнул, что такая разработка будет особенно полезна в условиях плохой видимости, например, в темноте или тумане.