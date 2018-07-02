ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американская компания Uber с международными филиалами, сервис которой позволяет вызывать такси, оплачивать его и отслеживать местонахождение автомобиля в одном мобильном приложении, ввела новое правило. Речь идет об украинском Убере.

Согласно заявлению, теперь компания будет контролировать количество времени, проведенного водителем за рулем автомобиля. По статистике некоторые водители работают слишком долго, из-за чего у них наступает переутомление, которое повышает риск попадания в ДТП.

Сотрудники работают через специальное мобильное приложение, которое контролирует местонахождение водителя, время его работы и стоимость поездки. Теперь, проведя за рулем двенадцать часов, таксист должен будеть «закрыть» смену, а «открыть» ее он сможет не ранее, чем через шесть часов. Подразумевается, что это время он должен будет отдыхать.

В эти двенадцать часов будет входить все время в поездках, в том числе дорога от местонахождения водителя до точки посадки нового пассажира. Не будут учитываться минуты, когда водитель находится в неподвижном состоянии - ждет нового заказа или стоит на парковке более одной минуты.

Для удобства сотрудников компании, занимающихся развозкой пассажиров, приложение будет уведомлять водителей о закрытии смены за два часа и за полчаса. Создатели считают, что это должно сделать поездки более безопасными и уменьшить риск попадания в ДТП, посколько до этого неоднократно случались аварии в связи с усталостью таксиста.

Также украинский Убер анонсировал новый сервис. Теперь в приложении UberEATS уже с конца текущего года можно будет заказать еду. Сервис уже активно используется в Европе и собрал множество поклонников, утверждающих, что Убер привозит еду намного быстрее, чем обычные службы доставки.