Появление на автомобильном рынке этой модели планировалось на 2022 год, но, по данным «Лада Онлайн», Lada Van поступит в продажу уже в следующем году.Дизайн Lada Van будет похож на Lada Vesta, особенно передней частью. Производство нового автомобиля будет производиться на первой нитке главного конвейера.В ближайшее время



