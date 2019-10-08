08.10.2019, 22:13
В 2020 году в продажу поступит новая модель от российского автопроизводителя
ИА «Ореанда-Новости». Летом 2020 года в продаже появиться новый автомобиль Van от АвтоВАЗа.
Появление на автомобильном рынке этой модели планировалось на 2022 год, но, по данным «Лада Онлайн», Lada Van поступит в продажу уже в следующем году.
Детали на новой модели будут как от российского производителя, так и от производителей Nissan, Renault и Mitsubishi. Дизайн Lada Van будет похож на Lada Vesta, особенно передней частью. Производство нового автомобиля будет производиться на первой нитке главного конвейера.
В ближайшее время российский автопроизводитель планирует выпустить 8 новых автомобилей и провести рестайлинг 9 старых моделей.
Появление на автомобильном рынке этой модели планировалось на 2022 год, но, по данным «Лада Онлайн», Lada Van поступит в продажу уже в следующем году.
Детали на новой модели будут как от российского производителя, так и от производителей Nissan, Renault и Mitsubishi. Дизайн Lada Van будет похож на Lada Vesta, особенно передней частью. Производство нового автомобиля будет производиться на первой нитке главного конвейера.
В ближайшее время российский автопроизводитель планирует выпустить 8 новых автомобилей и провести рестайлинг 9 старых моделей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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