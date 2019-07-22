ИА «Ореанда-Новости» С 19 августа начнут действовать новые правила, касающиеся содержания багажа и ручной клади, перемещаемых через государственную границу.

Нововведения затронут фрукты, овощи и цветы. Физические лица смогут провозить не более 5 килограммов фруктов и овощей, не более трёх букетов, состоящих быть не более чем из 15 цветков, листьев или других частей растений. Если провозится более крупная партия, таможенники потребуют соответствующие фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии товары подлежат возвращению обратно либо уничтожению, причём за счёт собственника.

Новые правила относятся ко всем видам транспорта, их действие распространяется на членов экипажей судов, самолётов, вагонов-ресторанов, а также на почтовые отправления.