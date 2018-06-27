27 июня в Минусинске (город в Красноярском крае) случилось серьёзное ДТП в результате которого в больнице оказалось восемь человек из десяти пострадавших. Следственный комитет региона начал по данному факту доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось утром на перекрёстке в Минусинске. Предполагаемый виновник аварии – пьяный водитель иномарки, он спровоцировал ДТП, в котором рейсовый автобус с пассажирами перевернулся. При этом десять человек получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших было трое несовершеннолетних. При этом в больницу отправилось только восемь человек, двое людей отказались от госпитализации. На данный момент все пострадавшие отпущены домой, они будут проходить лечение дома.

27 июня в Германии также случилось ДТП с участием автобуса, там туристический автобус столкнулся с мусоровозом. Пострадавших оказалось втрое больше – 31 человек, одна женщина погибла. Это случилось утром рядом с городом Карлсруэ. При этом двое из пострадавших в критическом положении, отмечают врачи.

Причина ДТП в Германии также пока не сообщается, ведётся разбирательство. Но по предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением и въехал в мусоровоз. Автобус с туристами ехал из Баварии в указанный город. Сообщается, что сам водитель в ДТП не пострадал.