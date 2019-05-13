ИА «Ореанда-Новости». Германия тесно сотрудничает с Европейским союзом в связи с угрозой США ввести более высокие тарифы на импортируемые из ЕС автомобили. Об этом заявили сегодня, 13 мая, в министерстве экономики страны. Как отмечается, правительство Германии не будет спекулировать по поводу сроков решения США.

«Наша общая точка зрения ясна. Нам нужно меньше тарифов, а не больше», заявили в министерстве. В ведомстве также добавили, что Германия выступает за заключение соглашения о промышленных тарифах, чтобы снизить все тарифы в этом секторе до нуля.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Малмстрем заявила сегодня в интервью немецкой газете о своём ожидании того, что президент США Дональд Трамп перенесёт назначенную дату 18 мая. Именно с этого дня планируется введение новых тарифов США на автомобили, импортируемые из Европейского Союза.

Дональд Трамп, который поднял тарифы на 200 миллиардов долларов в отношении китайского импорта в начале этого месяца, должен принять решение и о европейских автомобилях. Новая экономическая политика американского лидера может напрямую повлиять на объёмы экспорта автомобилей и автозапчастей из ЕС на сумму около 47 миллиардов евро.