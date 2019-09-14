ИА «Ореанда-Новости» Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил о намерении начать производство российских пассажирских самолётов Ил-114.

Представители предприятия подписали соглашение с российской компанией «Ильюшин» о проведении технического обслуживания самолётов указанной модификации для заказчиков из Индии и соседних государств.

Предполагается, что Ил-114 будут использоваться местными авиакомпаниями для внутренних перелётов. Мадхаван считает, что в качестве замены используемых в настоящее время турбовинтовых самолётов Ил-114 является идеальным вариантом, однако окончательная ясность в отношении перспективности использования российского лайнера в Индии, по мнению топ-менеджера, возникнет лишь через 3–4 года.