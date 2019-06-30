ИА «Ореанда-Новости». Попытка США оказаться в экватории Чёрного моря направлена лишь на создание конфликта, как заявляет Юрий Гемпель, глава парламента в Крыму по международным отношениям. Напомним, что военный корабль из США «Карни» оказался в Чёрном море для проведения военно-морских учений Sea Breeze-2019. Также Гемпель отметил, что его это «уже не удивляет, ведь США никогда не откажутся от агрессии».

Решение Америки, по его мнению, было вызвано тем, что у России в последнее время военное снаряжение значительно улучшилось, и теперь страна может обеспечить не только нерушимость границ, но и мирную жизнь жителей РФ. А Крым только помогает удержать стабильность в черноморском регионе.