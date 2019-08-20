ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Минэкономразвития исследовали влияние частных и казённых камер фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийность на автодорогах России.

Ранее Генеральная прокуратура указала на то, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных предприятий, получающих до 90 % сумм от выписанных штрафов и призвали проверить «законность и справедливость таких концессий».

Теперь в ходе изучения статистических данных в Минэкономразвития выяснили, что при установке камер по концессиям аварийность в среднем уменьшается на 19 %, в то время как тот же показатель для государственных камер с фиксированной оплатой услуг составляет не более 15 %.

Соответствующий доклад министерства направлен в правительство России. Ныне на создание и обслуживание систем фото- и видеофиксации нарушений на дорогах из государственного бюджета выделяется 20,6 миллиарда рублей, при этом 11,1 миллиарда приходится на концессии.