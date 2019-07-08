ИА «Ореанда-Новости» Глава пресс-службы министерства транспорта РФ Александр Волков заявил в эфире одного из телеканалов, что запрет на полёты лайнеров грузинских авиакомпаний в Россию не будет снят вплоть до того, как будут полностью выплачены долги по аэронавигационному обслуживанию. Ещё одним условием отмены ограничений является предоставление руководством компаний Georgian Airways и MyWay Airlines программы авиационной безопасности, причём данная программа, как сказал Волков, подлежат аудиту и одобрению российской стороны.

Указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным ещё 21 июня в связи с многочисленными антироссийскими акциями в Тбилиси. Тогда в закавказской республике находилось около 54 тысяч российских граждан. Сейчас, как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, их число составляет около 4,5 тысячи.