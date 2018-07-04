ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Источники в экстренных службах города сообщили журналистам, что бетономешалка перевернулась, а после совершила наезд на десяток припаркованных автомобилей. Это случилось в одном из столичных дворов.

Изначально сообщалось о девяти пострадавших автомобилях в результате наезда спецтехники, но ресурс РИА Новости пишет, ссылаясь на свои источники, что десять машин повредила бетономешалка. Эту информацию подтвердили и в Центре организации дорожного движения при столичном правительстве.

Пока обстоятельства всего ДТП только устанавливаются и официальных данных нет. Но по предварительным данным, никто из людей не пострадал в результате ДТП. На данный момент на месте происшествия работают оперативники, движение перекрыто по всей улице. Там образовался затор.

Это случилось на улице Полбина, рядом с домом под номером 30 (это район Печатники) рано утром. Сообщается, что после опрокидывания спецтехники, случился разлив горюче-смазочных материалов. На телеканале «360» сообщили, что виновником может быть сам водитель, который уснул за рулём автомобиля.

Очевидцы сообщают, что водитель получил травмы, у него была повреждена рука. Бетономешалка протаранила столб, но он чудом не упал.

При этом автомобили, которые получили сильные повреждения при наезде, восстановлению уже не подлежат.3 июля в Крыму случилось ДТП в результате которого погибло трое людей, четверо пострадало. Ночью столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-21099. Все пострадавшие оказались подростками 16-17 лет, возраст погибших людей не сообщается. О причинах также пока не сообщают, на месте происшествия работали два десятка человек и семь единиц техники.