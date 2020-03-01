ИА «Ореанда-Новости». На севере Москвы в салоне троллейбуса, который ехал по Ленинградскому проспекту, неизвестные устроили драку. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД. Сейчас правонарушители находятся под стражей - они задержаны и доставлены в местное отделение полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.



Личности и другие подробности инцидента, а также причины, побудившие неизвестных начать драку внутри транспортного средства, пока не раскрываются.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.