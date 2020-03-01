01.03.2020, 10:39
В Москве неизвестные устроили драку в троллейбусе
ИА «Ореанда-Новости». На севере Москвы в салоне троллейбуса, который ехал по Ленинградскому проспекту, неизвестные устроили драку. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД. Сейчас правонарушители находятся под стражей - они задержаны и доставлены в местное отделение полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Личности и другие подробности инцидента, а также причины, побудившие неизвестных начать драку внутри транспортного средства, пока не раскрываются.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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