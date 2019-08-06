ИА «Ореанда-Новости». Департамент транспорта города Москвы совместно с ФГУП «НАМИ» рассмотрит возможность внедрения водородных топливных элементов на транспорте города Москвы. Особое внимание будет уделено их безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На сегодняшний день электрические автобусы, работающие на водородных топливных элементах, уже существуют в Осло, Гамбурге, Лондоне, Брюсселе, Пекине и Милане. Водородные батареи имеют более длительный срок службы, чем обычные, и обеспечивают энергию как для портативных батарей, так и для железнодорожного транспорта. Они использовались для выработки электроэнергии, тепла и воды на космическом корабле "Аполлон".

В то же время Департамент напомнил, что Москва является первым европейским городом, который массово запускает электрические автобусы на маршрутах. Сейчас в столице насчитывается более 170 таких машин.

В свою очередь, ФГУП «НАМИ» отметило, что повышенный интерес к такому транспорту, как электробус, в первую очередь связан с отсутствием вредных выбросов. «Поэтому вместе со столичным транспортным комплексом мы заинтересованы в развитии этого направления. Аккумуляторы на топливных элементах могут стать очень выгодным вариантом для всей отрасли. На сегодняшний день многие технические проблемы в области« водорода »решены.Существуют технологии, повышающие их безопасность », - пояснили там.