ИА «Ореанда-Новости». Пожилого члена Российской академии наук Владимира Сыроватку сбил автомобиль.

В Москве под колёса автомобиля попал 88-летний учёный, член Российской академии наук. Пожилой мужчина получил многочисленные травмы. Он отправлен в больницу, сейчас находится под наблюдением врачей.

ДТП произошло на Юных Ленинцев, 42. Дополнительные детали, о том, кто совершил преступление и был ли пойман злоумышленник, пока не уточняются.

Владимир Сыроватка российский учёный в области электромеханизации животноводства и кормопроизводства, машинных технологий приготовления комбикормов. В 1977 года стал доктором технических наук, а в 2013 получил звание члена РАН.