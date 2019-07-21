ИА «Ореанда-Новости» Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца уроженца Дагестана, ранившего ножом двух пассажиров метро. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц.

Как установило следствие, 19 июля обвиняемый в вагоне на станции метро «Пушкинская» напал на двух мужчин, ударив одного из них ножом в грудь, а другого — в грудь и живот. После чего он оформил явку с повинной.

Как сообщали ранее СМИ, пострадавшими оказались два глухонемых украинца.

Что касается нападавшего, то ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.