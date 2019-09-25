С соответствующей инициативой выступило Росрыболовство.

По словам представителей ведомства, браконьерская лососевая икра, в большем своём объёме, перевозится авиационными путями. Именно пассажирские самолёты являются одним из основных каналов перевозки нелегальной икры. Росрыболовство выступило с инициативой ограничить перевозку этого деликатеса десятью килограммами. По информации, предоставленной заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации и руководителем Росрыболовства Ильёй Шестаковым, десять килограммов икры можно перевезти в багажном отделении или ручной клади. При этом этот объём будет разрешён, если у пассажира нет при себе соответствующих сопроводительных документов. Рассмотрением этого вопроса и, как результат, предоставлением нормативно-правовых актов должно заняться министерство транспорта и министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством. Введение ограничительных мер позволит пресечь незаконные перевозки деликатеса путём авиаперевозок. Такое заявление прозвучало в ходе проведения государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На совещании также стало известно, что в настоящее время в багажном отделении пассажирских самолётов перевозится около двухсот тонн лососевой икры. Илья Шестаков отметил, что перевозками, в большинстве случаев, занимаются не сами пассажиры, а бортпроводники. Напомним, что сейчас авиапассажир имеет право перевезти не более двадцати пяти килограммов икры.