ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал закон, который начиная со следующего года предоставляет собственникам автомобилей право получать номерные знаки непосредственно у их изготовителей.

Помимо этого закон требует, чтобы был обязательно предъявлен паспорт собственника, если регистрировать транспортное средство будет другое лицо.

Среди прочих нововведений – необходимость оформления регистрационного документа на вывозимые за пределы России транспортные средства или их шасси.

В конце февраля 2019 года появились данные, что Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой установить предельные тарифы на изготовление автомобильных номеров. Так, комплект номерных знаков для автомашин будет стоить 2 тысячи рублей, для мотоциклов – 1,5 тысячи рублей. Стоимость транзитных номеров – 200 рублей за пару, стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства – от 500 до 1,5 тысячи рублей.