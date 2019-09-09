Об этом заявил российский вице-премьер Максим Акимов.

Новая система слежения за российскими автомобилистами заключается в том, что состояние водителя на дороге можно будет зафиксировать с помощью технологии распознавания лиц. Вопрос о том, насколько реально внедрение этой новой технологии в России, находится уже на стадии обсуждения членами российского правительства. По информации, предоставленной заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым, повсеместное внедрение технологии слежения за состоянием водителя во время движения автомобиля довольно реально уже в ближайшее время. Программа слежения будет фиксировать поворот головы водителя, моргание или, например, состояние век или рта. По словам Максима Акимова, он сам лично тестировал эту систему как обычный водитель. Политик считает, что её внедрение крайне важно для России, особенно если речь идёт об общественных перевозках, перевозках детей или о грузовом транспорте. Отдельного вопроса заслуживает распознавание системой мимики человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения – технология должна помочь предотвратить управление автомобилем таким человеком, находящимся в нетрезвом виде.

Россия обладает всем необходимым техническим потенциалом для того, чтобы использовать данную систему слежения в массовом порядке. Кроме того, собственные разработки можно использовать также и для поставок в другие государства, заключил Максим Акимов.