ИА «Ореанда-Новости» Директор завода «Автотор» намерен построить ещё один завод для BMW или Hyundai и Kia.

Мощность нового завода составит около 50 тысяч производимых автомобилей в год. Открытие завода планируется в 2020 году. Проектированием займётся немецкая компания Durr, с которой директор завода уже подписал договор сегодня, 25 июля.

К 2020 году откроются два сборочных конвейера, а к 2024 году планируется открытие цехов окраски и сварки.