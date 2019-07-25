25.07.2019, 20:51
В России построят новый автозавод
ИА «Ореанда-Новости» Директор завода «Автотор» намерен построить ещё один завод для BMW или Hyundai и Kia.
Мощность нового завода составит около 50 тысяч производимых автомобилей в год. Открытие завода планируется в 2020 году. Проектированием займётся немецкая компания Durr, с которой директор завода уже подписал договор сегодня, 25 июля.
К 2020 году откроются два сборочных конвейера, а к 2024 году планируется открытие цехов окраски и сварки.
Мощность нового завода составит около 50 тысяч производимых автомобилей в год. Открытие завода планируется в 2020 году. Проектированием займётся немецкая компания Durr, с которой директор завода уже подписал договор сегодня, 25 июля.
К 2020 году откроются два сборочных конвейера, а к 2024 году планируется открытие цехов окраски и сварки.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии