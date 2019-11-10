10.11.2019, 09:23
В России с 2020 года может заработать система поощрения аккуратных водителей
ИА «Ореанда-Новости». О введении системы поощрения аккуратных водителей сообщил вице-премьер РФ.
В 2020 году система поощрения аккуратных водителей должна стартовать в тестовом режиме. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Максима Акимова.
По словам Акимова, за этим нововведением кроется будущее. Для эффективного функционирования новой системы поощрения необходимо будет ввести границы. В их рамках будет регулироваться стоимость страховки, баллы и возможность их монетизации. В этом и состоит сложность, отметил вице-премьер.
На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Ею займётся комиссия по безопасности дорожного движения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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