В 2020 году система поощрения аккуратных водителей должна стартовать в тестовом режиме. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Максима Акимова.

По словам Акимова, за этим нововведением кроется будущее. Для эффективного функционирования новой системы поощрения необходимо будет ввести границы. В их рамках будет регулироваться стоимость страховки, баллы и возможность их монетизации. В этом и состоит сложность, отметил вице-премьер.

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Ею займётся комиссия по безопасности дорожного движения.