Анатолием Сердюковым, работающим на должности индустриального директора Ростеха, заявлено о намерении корпорации создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать лишь отечественную авиатехнику.Он заявляет, что реализация этого проекта направлена на повышение мобильности россиян, развитие рынка региональных перевозок, а также на поддержку отечественного авиастроения.Сердюков сообщил о разрабатывании в стране эффективной модели эксплуатации парка российских самолётов в нескольких сегментах рынка.