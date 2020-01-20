20.01.2020, 10:09
В Ростех рассказали о планах по созданию авиакомпании, которая будет эксплуатировать лишь отечественную технику
ИА «Ореанда-Новости». Анатолием Сердюковым, работающим на должности индустриального директора Ростеха, заявлено о намерении корпорации создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать лишь отечественную авиатехнику.
Сердюков сказал, что появилось предложение о том, чтобы создать специальную авиакомпанию, которая будет эксплуатировать продукцию Уральского завода гражданской авиации, отечественные вертолёты и самолёты ОАК.
Он заявляет, что реализация этого проекта направлена на повышение мобильности россиян, развитие рынка региональных перевозок, а также на поддержку отечественного авиастроения.
Сердюков сообщил о разрабатывании в стране эффективной модели эксплуатации парка российских самолётов в нескольких сегментах рынка.
Сердюков сказал, что появилось предложение о том, чтобы создать специальную авиакомпанию, которая будет эксплуатировать продукцию Уральского завода гражданской авиации, отечественные вертолёты и самолёты ОАК.
Он заявляет, что реализация этого проекта направлена на повышение мобильности россиян, развитие рынка региональных перевозок, а также на поддержку отечественного авиастроения.
Сердюков сообщил о разрабатывании в стране эффективной модели эксплуатации парка российских самолётов в нескольких сегментах рынка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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