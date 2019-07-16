ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ, Биржевой мост в Петербурге на три года закроют для движения транспорта. На переправе будут идти ремонтные работы.

Точные сроки закрытия моста пока не называют. Предположительно капитальный ремонт начнётся в июле 2020 года и закончится к октябрю 2023 года.

За это время рабочие должны успеть сделать следующие работы: поменять дорожное полотно моста и вернуть все сместившиеся плиты в их изначальное положение.

Окончательные даты закрытия моста и сроки проведения ремонта назовут позже.



Биржево́й мост — разводной мост через Малую Неву в Санкт-Петербурге, соединяющий Васильевский остров и Петроградский. Примечателен тот факт, что именно этот мост показан в эпизоде фильма "Невероятные приключения итальянцев в России".

