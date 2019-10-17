ИА "Ореанда-Новости" Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга анонсировал эскизные иллюстрации запланированных к строительству станций одной из новых веток метрополитена. Ведомство разработало архитектурные проекты для шести объектов, которые можно увидеть на официальном сайте правительства города.

Красносельско-Калининская (её также называют коричневой) ветка метро города на Неве будет состоять из шести объектов. Они уже получили наименования: «Обводный канал-2», «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская»). Вышеперечисленные объекты транспортной сети являются станциями, при которых используется принцип глубокого заложения. «Обводный канал-2», «Броневая» и «Путиловская» принадлежат к колонному типу, а «Боровая» и «Юго-Западная» - к пилонному. Детальное описание готово для двух станций метро. Так, станция «Казаковская» повествует об истории возникновения и развития городского артиллерийного дела, а тема Путиловского завода будет отражена в одноимённой станции. Проекты оставшихся четырёх станций находятся на стадии согласования городскими службами.

Отметим, что возведение Красносельско-Калининской линии петербургской подземки включает несколько маршрутов реализации. Согласно планам разработчиков, в первую очередь возведут «Казаковскую» и «Путиловскую» станции и соединят их. Эти станции начали строить ещё пять лет назад, согласно плану проекта, завершить строительство через два года. В последнюю очередь запланировано возведение вторых вестибюлей «Казаковской», «Броневой» и «Боровой» станций.



