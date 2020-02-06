ИА «Ореанда-Новости». В интернете появились фотографии, на которых изображен обновленный Hyundai Solaris. Снимки изначально появились на одном из специализированных ресурсов, однако затем они были удалены. Кроме того, фотографии новенького «Соляриса» исчезли и из материалов федеральных агентств, а ряд изданий даже удалили свои статьи об утечке изображений.



Если судить по кадрам, машина была снята на одной из закрытых презентаций. Solaris нового поколения будет отличаться обновлённой передней и задней оптикой, модными бамперами, а также были замечены изменения и в салоне автомобиля.



Напомним, что первые упоминания о «Солярисах» нового поколения появились в СМИ в декабре прошлого года — тогда стало известно, что собираться машины будут на петербургском предприятии компании Hyundai.