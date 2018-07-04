



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Сочи произошла страшная авария, которая унесла жизнь одного человека. Сообщение о происшествии в отделение полиции поступило в 14:00. По информации сотрудников правоохранительных органов, молодой человек, управлявший автомобилем Nissan, наехал на группу людей. Известно, что водителю 23 года. Водительское удостоверение он получил летом 2016 года.

По предварительной версии, которую изначально предоставили представители пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, молодой человек, находясь за рулём и двигаясь в сторону Центрального Сочи, уснул, в результате чего потерял контроль над управлением. Автомобиль Nissan сначала выехал на встречную полосу, а после вылетел на тротуар, по которому проходила группа людей, ставшие жертвами дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии несколько человек были госпитализированы, один скончался на месте. Погибший мужчина являлся местным жителем, ему было 63 года. Трое пешеходов, которых увезла карета “скорой помощи”, получили травмы различной степени тяжести.





Молодой человек, устроивший ДТП, утверждает, что уснул во время вождения по причине того, что не спал последние 48 часов, так как работал в сервисе такси. Также он отметил, что не помнит, как уснул. Однако медицинская экспертиза указала на то, что водитель во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.





Исходя из информации, указанной на личных страницах виновника аварии в социальных сетях, молодой человек является студентом Сочинского институата экономики и информационных технологий (СИЭИТ).





По словам местных жителей, на выезде на улицу Армавирскую водители бывают крайне внимательны, так как далее идёт спуск с перевала. Поэтому потерять контроль на этой территории очень сложно. В настоящее время в отношении 23-летнего водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ДТП идёт работа следственно-оперативной команды специалистов.