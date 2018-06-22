ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инцидент произошёл 22 июня в одном из аэропортов в Тюмени. Самолёт так и не вылетел с пассажирами – у него загорелось шасси в тот момент, когда он был на рулёжной дорожке.

Это было на аэродроме Рощино, самолёт модели ATR-72, который принадлежит авиакомпании UTair, так и не взлетел в небо. В тот момент, когда пилот рулил по рулёжной дорожке, у самолёта загорелось колесо левой стойки шасси. Пришлось два десятка пассажиров, которые находились на борту в тот момент, эвакуировать. При этом пострадавших не было, также детей среди пассажиров не оказалось. Об этом сообщили сегодня в транспортной прокуратуре. В ведомстве будут расследовать инцидент.

Как отметил сотрудник прокуратуры, самолёт должен был вылететь утром из Тюмени в Ханты-Мансийск. В аэропорту высадили не только пассажиров после инцидента, но и членов экипажа. Самолёт потушили сотрудники аэропорта, помощь спасателей не потребовалась.

В ближайшее время самолёт заменят и пассажиров, которые так и не смогли улететь, отправят на борту другого воздушного судна в Ханты-Мансийск. Авиакомпания сообщает, что на подготовку другого самолёта потребуется от трёх до четырёх часов.

Также в пресс-службе авиакомпании рассказали, что пилот при подготовке ко взлёту получил приказ отменить взлёт и вернуться на стоянку. Предположительно, колёса заднего шасси задымились, а в последствии и загорелись в момент торможения.

30 мая в Якутии самолёту пришлось сесть с повреждённым шасси. Когда самолёт уже приземлился, оказалось, что стойки были повреждены. В самолёте летело 32 человека, но никто из них не пострадал. Самолёт отбуксировали на стоянку.

А днём ранее, 29 мая, у самолёта, летевшего из Китая во Вьетнам, треснул иллюминатор. На борту было 211 пассажиров. Самолёт вернули в аэропорт, людям компенсировали затраты. Пострадавших не было.





На видео пример, как загораются стойки шасси у самолётов. Здесь при посадке.