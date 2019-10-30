ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в городе Воронеже было перекрыто движение по одной из центральных транспортных артерий – виадуку по улице 9 января. Причиной перекрытия стали реставрационные работы в связи со значительным износом путепровода.

В настоящее время состояние виадука оценивается как аварийное. Откладывать реконструкцию на время становится уже невозможным, заявляют городские власти и эксперты. Движение запрещено по самому виадуку, а также под ним. Перекрыто движение в оба направления, а ограждения начали устанавливать ещё прошлым вечером.

Необходимость проведения масштабных ремонтных работ на виадуке по улице 9 января очевидна – построенный в 1959 году он к концу 1990-х годов пришёл в негодность. Трамвайные пути были использованы до 2008 года, потом движение для трамваев было прекращено. Но рельсы не стали убирать – они в настоящее время выполняют роль каркаса моста. Если двадцать лет назад состояние виадука признали неудовлетворительным, то сейчас он просто опасен для проезда. Специалисты говорят, что одновременное нахождение двух сорокатонных фур на мосту может привести к его обрушению.

В ходе начавшихся строительных работ предполагается демонтаж старого моста и возведение нового. Усилят фундамент и опоры виадука, восстановят подпорные стены. Дорожное полотно и тротуарные плиты полностью демонтируют. Позднее установят новые фонари и пандусы. Новшеством станет появление ещё двух полос движения – по одной на каждую сторону.

Масштабная перестройка воронежского виадука несомненно приведёт к крупным автомобильным заторам. По мнению городской администрации, особо тяжёлыми окажутся первые дня перекрытия моста. Далее водители перенастроят свои маршруты, и движение относительным образом восстановится. В целом, перекрыть движение планируют до 1 октября 2020 года.