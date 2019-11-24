ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей Единой дежурно-диспетчерской службы по Ямальскому району сообщило, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на полуострове. Причиной стал отказ хвостового механизма.

Воздушное судно совершало перелёт с Новопортовского месторождения в город Новый Уренгой. На борту вертолёта находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. «При взлете на высоте 10 метров у вертолёта произошел отказ хвостового винта, в результате (Вертолёт. – Ред.) совершил жёсткую посадку», – сказал собеседник журналистов.

При посадке были повреждены шасси вертолёта. Пострадавших, к счастью, нет.