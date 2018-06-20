ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель мэра в Москве, ответственный за вопросы жилищно-коммунальных услуг и благоустройство столицы, рассказал какие поручения даны коммунальным службам, чтобы обеспечить сохранность асфальтового покрытия на дорогах.

Со слов Петра Бирюкова, для сохранения нормального состояния дорог, чтобы москвичам было комфортно ездить по хорошему асфальтовому покрытию, в летний период, когда на улице устанавливается жаркая погода, коммунальные службы будут поливать проезжую часть дороги водой. Это будет проводиться каждые два часа, чтобы асфальтовое покрытие охлаждалось и не деформировалось.

Вода способна охладить дорожное полотно, нагретое палящим солнцем. Бирюков объяснил журналистам, что разогретый до высокой температуры асфальт имеет свойства деформироваться, как пластилин. Это может произойти под действием большой транспортной нагрузки, например, под колёсами большегрузов. Но регулярный полив асфальта водой уровень этой деформации позволяет снижать.

Охлаждать будут не только асфальт. Так в сильную жару, когда температура «за бортом» выше 25 градусов, воздух будут орошать. То есть направлять струи воды верх, чтобы воздух охлаждался. Такие процедуры рекомендованы департаментом столичного ЖКХ и прописаны в техрегламенте.

Ночью дороги в столице моют. В ночное время проводится основная мойка, обычно она начинается с 23 часов до семи утра. В дневное время может проводиться дополнительная мойка дорожного полотна.

По словам заммэра по жилищно-коммунальному хозяйствованию. На один квадратный метр дороги тратится от меньше литра – от 0,4 до 0,8 литра воды.

Также сегодня стало известно, что в столице на 22 пешеходных переходах поменяли режим работы светофоров, чтобы людям было меньше по времени ждать своего зелёного сигнала.



