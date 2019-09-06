Кроссовер этой марки стал самым продаваемым среди российских потребителей.

В прошлом месяце официальные дилеры компании смогли реализовать на территории России свыше восемнадцати тысяч автомобилей KIA Sportage – 18 351 кроссовер. Годом ранее, в этот же месяц, реализация этого автомобиля была ненамного меньше – на 1,7 процента. Всего в период с января по август текущего года, согласно данным аналитиков, было продано около ста пятидесяти тысяч автомобиля KIA Sportage – 148 766 единиц. Этот показатель соответствует цифре прошлого года, в среднем, прирост составил около одной десятой процента.

Концерну KIA удаётся держать высокие продажи на территории Российской Федерации – автомобили этой марки являются самыми популярными среди российских автомобилистов. Так, например, самая продаваемая машина от южнокорейского концерна в России – это седан KIA Rio. Автомобилей этой марки было продано в прошлом месяце почти семь тысяч – 6 989 единиц. Примечательно, что в прошлом году KIA Rio было реализовано на десять с половиной процентов больше. Компактный внедорожник KIA Sportage оказался на втором месте. Эта модель смогла добиться положительной динамики, что и помогло занять кроссоверу нового рекордного показателя в продажах.

«Бронза» в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России также принадлежит KIA. Бизнес-седан KIA Optima была продана свыше двух тысяч раз – 2 303 автомобиля было реализовано дилерами компании в России.