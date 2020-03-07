ИА «Ореанда-Новости» . Авария с участием автобуса для школьников, грузовой машины и четырёх легковых автомобилей произошла на трассе в Суздальском районе Владимирской области. О деталях происшествия сообщает региональное УМВД.

Ведомство уточнило, что авария случилась рано утром 7 марта. Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством, вылетел на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом. После этого грузовой автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в несколько легковых машин, съехав на обочину дороги.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель Chevrolet Aveo и пассажирка школьного микроавтобуса. Оба пострадавших уже прошли необходимое лечение. УМВД уточняет, что в школьном микроавтобусе не было детей.

Специалисты ГИБДД уже начали проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства ДТП.