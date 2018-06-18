ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Водителю-таксисту, который в центре Москвы наехал на восьмерых человек, предъявили обвинение. Мужчина в суде признал и взял на себя вину, а также извинился за содеянный им поступок. В его родной стране власти предложили пострадавшим приехать к ним на отдых, все расходы пообещали компенсировать.

Напомним, инцидент произошёл в столице 16 июня, когда на улице Ильинка, такси сбило восемь человек. К большому счастью, жертв не было. Однако среди них было двое мексиканцев, которые прибыли в столицу на главное футбольное состязание года. При этом сам водитель поторопился скрыться с места ДТП. Позже он объяснил это банальным страхом наказания.

Однако водителя задержали, им оказался гражданин Киргизии, который решил подзаработать таксистом. В суде Анарбек уул Чынгыз признал свою вину и сообщил, что просит прощения за содеянное. Об этом пишет ресурс РИА Новости.

С его слов, он не спал около двух дней, желая подзаработать денег на содержание семьи, в момент инцидента он перепутал педали, чего сам не понял. Он извинился перед всеми пострадавшими и в том числе их родственниками.

До этого мужчина был в роли таксиста всего месяц, ранее он шесть лет трудился поваром, но 38-летний гражданин Киргизии был вынужден сменить профессию. До этого судимостей у мужчины не было в биографии. Сейчас его обвиняют в нарушении ПДД, за свой поступок ему грозит до двух лет лишения свободы и лишения прав на управление автомобилем или другими транспортными средствами. В момент ДТП водитель был трезв, у него были права, выданные в его стране пять лет назад.

Защитники таксиста указали, что в посольстве Киргизии обещали мужчину зарегистрировать в гостевом доме и «дали слово», что он явится на все необходимые вызовы в суд и полицию.

Премьер Киргизии извинился за неумышленные действия их гражданина, и, чтобы загладить вину, пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших от наезда людей. Власти Киргизии пообещали оплатить пострадавшим перелёт и расходы на отдых.



