ИА «Ореанда-Новости». Первый образец, который был разработан в России, экологически чистый и практически бесшумный пилотируемый самолёт на водородной тяге будет представлен на выставке МАКС-2019. Он пройдёт в аэропорту Жуковского с 27 августа по 1 сентября.

По словам разработчиков, водородный двигатель самолёта сгорает и вступает в электрохимическую реакцию с кислородом. Следовательно, он обеспечивает энергию для вращения винтов. В то же время в атмосфере образуется водяной пар вместо выхлопных газов.

Разработчики объяснили, что устройство работает как обычная батарея, но водород - это топливный элемент вырабатывающий электричество при относительно низких температурах (не более 100 градусов).

Водородный двигатель смонтирован на корпусе небольшого двухместного самолёта российского производства "Сигма-4", который будет показан участникам шоу.