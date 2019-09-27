В настоящее время стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

По информации, предоставленной главой представительства немецкого автогиганта Андреасом Тостманном, окончательное решение вопроса будет вынесено приблизительно через две недели. В настоящий момент немецкая и турецкая стороны обсуждают детали строительства нового завода. Представитель Volkswagen заявил, что договориться с турецким правительством, возможно, даже раньше. Что касается финансовой составляющей вопроса, то Volkswagen инвестирует в создание нового мультибрендового завода свыше одного миллиарда евро.

В планах руководства автомобильного производителя, выпускать не менее трёхсот тысяч автомобилей каждый год. В Турции хотят заняться сборкой автомобиля Volkswagen марки Passat и почти аналогичную к чешской Skoda Superb. Автомобили будут предназначены для последующей отправки в страны Восточной Европы, заявил Андреас Тостманн в минувший четверг в столице Германии.

Строительство нового завода приведёт к тому, что для турецких граждан будет создано около четырёх тысяч новых рабочих мест. Что касается сроков строительства завода, то немцы приступить готовы к работе в конце следующего года, а ввести в эксплуатацию возможно уже в 2022 – 2023 годах.

По словам руководства Volkswagen, турецкое направление является приоритетным в плане строительства нового завода. Однако, представители автопроизводителя отмечают, что обеспокоены высокими турецкими налоговыми начислениями на крупные автомобили, ограниченные малыми двигателями покупателями и местными производителями. Поэтому ранее поступила информация о том, что Volkswagen готов рассмотреть и территорию Болгарии для строительства своего завода.