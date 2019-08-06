ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы администрации города Москвы Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что на период 2024–2027 годов запланировано строительство более 66 километров линий метрополитена, 26 станций и 4 депо.

Чиновник отчитался, что с начала 2019 года в столице введено в эксплуатацию 17,9 километра линий метро, 8 станций и депо. За период 2011–2018 годов было проложено 137 километров линий, 73 станции, 9 электродепо на 10 тысяч рабочих мест. По словам Хуснуллина, около 4 миллионов горожан получили станции рядом с домом.

До 2023 года власти Москвы намерены построить более 100 километров линий, несколько десятков станций и 6 электродепо.

Хуснуллин также сообщил, что с начала 2019 года в Москве было проложено 47,8 километра новых автодорог, построено 10 мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов. Заместитель мэра отметил, что с 2011 по 2018 год протяженность дорог в городе увеличилась на 20 %, искусственных дорожных сооружений (мостов, тоннелей и эстакад) на 35 %.

До 2023 года планируется построить 570 километров дорог и 150 искусственных дорожных сооружений. Намечено завершение строительства Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады (в совокупности они образуют полноценное транспортное кольцо длиной 133 километра).