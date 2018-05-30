После того как Российская авиация упразднит сертификат эксплуатанта у Саратовской авиакомпании, их самолеты больше не поднимутся в небо.

«Саратовские авиалинии» заканчивают свое существование. С начала июня текущего года сертификат авиакомпании, который является гарантом безопасности пассажирских перевозок, будет аннулирован. Компания советует тем, кто уже купил билеты, действующие после 13 июня сдать проездные документы, или совершить обмен на проезд с другими перевозчиками. Аэропорт в городе Саратов находится на сегодняшний момент в подвешенном состоянии, так как принадлежит одноименной авиалинии.

По заявлению представителей Росавиации, это необходимая мера, к которой пришлось прибегнуть, так как «Саратовские авиалинии» более не отвечают нормам, необходимым для безопасной транспортировки пассажиров. Целенаправленно для урегулирования возникающих вопросов с существующими пассажирами авиакомпании, организован специальный штаб.

Как сообщила руководитель департамента госполитики гражданской авиации Министерства транспорта РФ, что Российской авиации поручено создать штаба который будет контролировать беспрерывность перевозки пассажиров «Саратовских авиалиний». Светлана Петрова рассказала о 12 перевозчиках, которые учувствовали в заседании и изъявили желание «подхватить» пассажиров «СА». Также она добавила, что такой режим работы будет продолжаться до 13 июня 2018 года.

В конечном итоге принято решение, что пассажиры, купившие билеты на самолет, вылетающий после 13 июня, смогут вернуть их полностью, возместив потраченные деньги.

Такая дата выбрана в связи с тем, что именно на период до середины июня приобретено наибольшее количество билетов. Также и невозвратные билеты будут полностью материально возмещены всем клиентам.

Первый опыт «выручки» пассажиров «СА» сегодня уже был получен. Первый рейс из Турции в Самару был успешно произведен без каких-либо задержек.

На сегодняшний момент организовываются дополнительные рейсы по направлениям, которым у «Саратовских авиалиний» были наиболее перегружены и востребованы. К ним относятся Москва и Санкт-Петербург.

На помощь пришли такие компании как: конечно же «Аэрофлот», кроме того крупные корпорации S7, «Уральские авиалинии», UTair, а также ЮВТ АЭРО, РусЛайн, НордСтар, «Северный Ветер», «Якутия», «Ямал», RedWing и «Нордавиа».

С сегодняшнего дня все пассажиры, у которых остаются вопросы и претензии, могут обратиться в службу поддержки специально организованную для данного события: 8-499-231-63-88.

Аэропорт города Саратов в свой черед должен перейти на специальный режим с начала лета. Его будущее также остается под вопросом.