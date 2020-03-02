ИА «Ореанда-Новости». Органный концерт из цикла «Soirees d’orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском», пройдёт 14 марта в 20:00 в городе Санкт-Петербурге по адресу Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.

Латвийская гостья органных вечеров на Ковенском, известная далеко за пределами своей страны Илона Биргеле, предлагает программу золотого репертуара и знакомство с уникальными сочинениями латвийских композиторов разных поколений. Бах представлен своей самой французской пьесой – Фантазией соль мажор, созданной в период изучения и увлечения Livre d’Orguе Николя де Гриньи, которое он переписывал. Хоральные обработки – другая ипостась творчества Баха, в жанре которых он достиг абсолютного совершенства. Бах, который искренне восхищался сочинениями Вивальди, создавал чреду гениальных органных транскрипций его инструментальных концертов.



Самый популярный из них, ля минор, прозвучит в концерте. Барочную историю завершит органная транскрипция Адажио из гобойного концерта Марчелло. Органная версия одного из самых популярных сочинений Равеля – Павана на смерть инфанты обретет новые тембровые находки, удивив публику. Настоящий подарок меломанам – знакомство с сочинениями выдающихся латвийских композиторов Ермакса и Зарыньша. Празднество жанров: хорал-фантазия-вариации – многообразие стран и эпох в течение одного вечера.