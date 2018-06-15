ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На планете существует значительное количество самых необычных и на первый взгляд странных праздников. День мебельщика, день самой длинной ночи, день блогера. Среди них особенно выделяется такой праздник, как день ветра, который был назначен на 15 июня.

К сожалению, в нашем мире существуют значительные проблемы с экологией и одной из причин подобного являются «грязные» источники электроэнергии. Атомные электростанции, сжигающие нефти фабрики, всё это хоть и является эффективным источникам электричества, однако работа данных предприятий влечёт за собой серьезный ущерб природе. Остатки ураниума приходится закапывать глубоко под землю, где всё это добро продолжает фонить, а дым от сожжённой нефти идёт прямо в атмосферу, что не очень хорошо сказывается на такие вещи как климат и чистота воздуха.

Данный день призван обратить свое внимание на другие, более экологичные источники энергии навроде ветряков. Они не только смогли доказать свою эффективность, но и способны производить электричество без какого-либо риска для природы. Однако для того, чтобы они могли служить полноценной заменой привычным источникам энергии, необходимо провести доработки и устранить рад проблем касательно экономности и производительности. Для этого же требуются значительные средства, которые поклонники безопасных источников желают получить от крупных энергетических гигантов.

А ведь рано или поздно данная технология может стать спасением для человечества. Земные недра рано или поздно будут исчерпаны и даже такие вещи как ураниум могут иссякнуть. Поэтому человечеству крайне важно уже начать подготовку в данном направлении иначе откат технологического прогресса и падение благосостояния неизбежно.

Без энергии мы не сможем отапливать города, строить, ездить и даже пользоваться интернетом. На фоне подобных грядущих проблем вложение в ветряные мельницы или гидроэлектростанции кажутся весьма разумными. Учитывая огромное количество рек в России, а также преимущественно равнинный рельеф на наиболее обжитых зонах, проблемы с перебоями тока в случае вложения должных средств в эту отрасль государству точно не должны грозить.